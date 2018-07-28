У Житомирській області обрушився гуртожиток

В результаті обвалення гуртожитку жертв і постраждалих немає

В Житомирській області обрушився гуртожиток Новочорторийського державного аграрного технікуму. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці 28 липня часткове руйнування п'ятиповерхової будівлі гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму в селі Нова Чортория Любарського району. Загиблих і травмованих в результаті події немає.

Також повідомляється, що в результаті інциденту зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв. метрів. Всього в гуртожитку три під'їзди і 225 житлових кімнат. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС України в Житомирській області.

Фото: обрушене гуртожиток

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області через обвалення на будівництві загинув чоловік. Зокрема, сталося обвалення бетонного фундаменту під час реконструкції будівлі в селі Підзвіринець. Робітники з допомогою штиковых лопат разом з місцевими жителями витягли тіло загиблого з-під фундаменту. Обставини події встановлюються.