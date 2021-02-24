В Житомирской области обнаружили угрозу радиоактивного загрязнения

На недействующем предприятии "Криптон-85" в Житомирской области обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранилось незаконно.

"Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба изъяла оборудование и передала его специалистам специализированного Государственного предприятия "Радон", - для проведения экспертного исследования и утилизации.

Как сообщало РБК-Украина, ученые и экологи в конце 2020 года заявили, что углубление реки Припять, которая протекает мимо Чернобыльский ядерный реактор, способно привести к радиоактивному загрязнению питьевой воды для 8 миллионов человек в Украине.

Дноуглубительные работы на реке Припять начались в июле и является частью международного проекта по созданию водного пути E40 протяженностью 2000 км, который проходит через Польшу, Беларусь и Украину.

Река уже была вырыта меньшей мере в семи разных местах, пять из которых находятся в пределах 10 миль от чернобыльского реактора.

Ученые говорят, что из-за работ на Припяти, в зоне отчуждения на поверхность могут подняться радионуклиды, которые загрязнят питьевую воду на Полесье.