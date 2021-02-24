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В Житомирській області виявили загрозу радіоактивного забруднення

Новость на русском → Житомирська область, Середа 24 лютого 2021 10:08
В Житомирській області виявили загрозу радіоактивного забруднення Фото: джерело радіоактивного випромінювання (прес-служба СБУ)
Автор: РБК-Україна

На недіючому підприємстві "Криптон-85" в Житомирській області виявили джерело радіоактивного випромінювання, яке зберігалося незаконно.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України з'ясували, що відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

Спецслужба вилучила обладнання та передала його фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон", - для проведення експертного дослідження та утилізації.

"Тривають слідчі дії у межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні СБУ.

В Житомирській області виявили загрозу радіоактивного забруднення

Як повідомляло РБК Україна, вчені та екологи наприкінці 2020 року заявили, що поглиблення річки Прип'ять, яка протікає повз Чорнобильський ядерний реактор, здатне призвести до радіоактивного забруднення питної води для 8 мільйонів людей в Україні.

днопоглиблювальні роботи на річці Прип'ять почалися в липні і є частиною міжнародного проекту по створенню водного шляху E40 протяжністю 2000 км, що проходить через Польщу, Білорусь та Україну.

Річка вже була вирита щонайменше в семи різних місцях, п'ять з яких знаходяться в межах 10 миль від чорнобильського реактора.

Вчені кажуть, що через роботи на Прип'яті, в зоні відчуження на поверхню можуть піднятися радіонукліди, які забруднять питну воду на Поліссі.

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