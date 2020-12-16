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В Житомирской области обнаружили масштабную вырубку лесов

Автор: Андрей Козловский

На территории Бабичевской сельского совета в Житомирской области обнаружили масштабную вырубку леса браконьерами. Они нанесли государству убытков на 6,3 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

"Личности злоумышленников не установлены. Несмотря на то, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей", - отметил глава ведомства Андрей Малеваный.

Он также добавил, что лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки и нести ответственность в соответствии со статьей 246 Уголовного кодекса. Она предусматривает штраф за нарушение на сумму от 17 до 25 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса.

Кроме того, в Закарпатской области СБУ разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен. Тогда правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого должностным лицам сообщено о подозрении.

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