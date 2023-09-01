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В Житомирській області в руках дитини здетонував запал від гранати

Житомирська область, П'ятниця 01 вересня 2023 19:46
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В Житомирській області в руках дитини здетонував запал від гранати Фото: в руках дитини здетонував запал від гранати (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Житомирській області дитина знайшла вибухонебезпечний предмет. Після того, як хлопчик підняв його - предмет здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, подія сталася сьогодні, 1 вересня, у місті Малин Житомирської області.

"Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках", - заявили в службі.

Рятувальники пояснили, що дитина отримала значні травми й наразі перебуває у лікарні.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили спеціальний сайт, на якому дітей навчають мінної безпеки.

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Житомир діти Війна Росії проти України
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