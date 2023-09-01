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В Житомирской области в руках ребенка сдетонировал запал от гранаты

Житомирская область, Пятница 01 сентября 2023 19:46
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В Житомирской области в руках ребенка сдетонировал запал от гранаты Фото: в руках ребенка сдетонировал пыл от гранаты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Житомирской области ребенок нашел взрывоопасный предмет. После того, как мальчик поднял его - предмет сдетонировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным ГСЧС, событие произошло сегодня, 1 сентября, в городе Малин Житомирской области.

"Предварительно, 13-летний мальчик у железнодорожного пути наткнулся на современный взрывоопасный предмет, который сдетонировал в его руках", - заявили в службе.

Спасатели объяснили, что ребенок получил значительные травмы и находится в больнице.

Минная опасность

В результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине запустили специальный сайт, на котором детей обучают минной безопасности.

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Житомир діти Война России против Украины
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