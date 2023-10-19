В Житомирській області грибник знайшов склад боєприпасів (фото)

Житель Житомирської області пішов в ліс по гриби, а знайшов там склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

У Радомишльській громаді чоловік пішов по гриби до лісу, де й натрапив на "схрон". Зрозумівши, що саме він знайшов, чоловік одразу ж повідомив правоохоронців про знахідку.

"Завдяки виваженим діям грибника вдалося запобігти трагедії", - повідомили в міністерстві.

Загалом правоохоронці нарахували:

понад 700 патронів,

більше десятка різних гранатних пострілів,

понад двох десятків артилерійських пострілів,

металеві ящики з боєприпасами та багато іншого.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області внаслідок вибуху загинув підліток. Він знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

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