В Житомирской области грибник нашел склад боеприпасов (фото)
Житель Житомирской области пошел в лес за грибами, а нашел там склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
В Радомышльской общине мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на "схрон". Поняв, что он нашел, мужчина сразу же сообщил правоохранителям о находке.
"Благодаря взвешенным действиям грибника удалось предотвратить трагедию", - сообщили в министерстве.
В общем, правоохранители насчитали:
- более 700 патронов,
- более десятка различных гранатных выстрелов,
- более двух десятков артиллерийских выстрелов,
- металлические ящики с боеприпасами и многое другое.
Напомним, недавно в Сумской области в результате взрыва погиб подросток. Он нашел взрывоопасный предмет в своем дворе.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Мы также сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.
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