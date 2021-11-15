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Житомирская область может направить на усиление границы с Беларусью 2500 человек

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Понедельник 15 ноября 2021 02:37
Житомирская область может направить на усиление границы с Беларусью 2500 человек Фото: Житомирская область может направить на усиление границы с Беларусью 2500 человек (facebook.com/vitaliy.bunechko)
Автор: Анна Полисученко

Житомирская область может направить на усиление границы с Беларусью 2500 человек. Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что они будут направлены на помощь военным и пограничникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бунечко.

"В целом для охраны границы на территории области есть возможность направить более 2 500 человек. Уже проведены встречи с руководством соответствующих громад, которые будут оказывать помощь нашим военным и пограничникам в случае необходимости. Таким образом, мы должны действовать абсолютно скоординировано и взвешенно и придерживаться государственнической позиции. И, конечно, быть готовыми к противодействию террористическим и диверсионным угрозам", - заявил он.

Глава ОГА уточнил, что охрану украинско-белорусской границы в пределах Житомирщины обеспечивает 9-й пограничный отряд силами трех отделов пограничной службы.

"Проведены координационные совещания с участием пограничников, представителей Нацполиции и Нацгвардии. Определены силы и средства, которые могут быть направлены на усиление охраны границы в случае возникновения такой необходимости. Пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Национальной полиции", - добавил Бунечко.

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