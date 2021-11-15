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Житомирська область може направити на посилення кордону з Білоруссю 2500 осіб

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Понеділок 15 листопада 2021 02:37
Житомирська область може направити на посилення кордону з Білоруссю 2500 осіб Фото: Житомирська область може направити на посилення кордону з Білоруссю 2500 осіб (facebook.com/vitaliy.bunechko)
Автор: Анна Полисученко

Житомирська область може направити на посилення кордону з Білоруссю 2500 осіб. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що вони будуть направлені на допомогу військовим і прикордонникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Бунечко.

"Загалом для охорони кордону на території області є можливість направити понад 2 500 осіб. Вже проведено зустрічі з керівництвом відповідних громад, які надаватимуть допомогу нашим військовим та прикордонникам у разі потреби. Таким чином, ми повинні діяти абсолютно скоординовано і виважено і дотримуватися державницької позиції. І, звичайно, бути готовими до протидії терористичним і диверсійним загрозам", - заявив він.

Голова ОДА уточнив, що охорону українсько-білоруського кордону в межах Житомирщини забезпечує 9-й прикордонний загін силами трьох відділів прикордонної служби.

"Проведено координаційні наради за участю прикордонників, представників Нацполіції та Нацгвардії. Визначено сили та засоби, які можуть бути спрямовані на посилення охорони кордону у разі виникнення такої необхідності. Прикордонні підрозділи можуть бути посилені резервами Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних сил України та Національної поліції", - додав Бунечко.

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