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Под Житомиром военный выстрелил ребенку в спину

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла стрельба. В результате происшествия 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

По предварительной информации, инцидент якобы произошел на берегу местной реки.

"Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились", - говорится в сообщении.

Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и выявили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме.

"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).

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ЖитомирСтрельба