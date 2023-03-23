У Житомирі затримали вербувальника ПВК "Вагнера", збирав дані про систему відеофіксації

"У липні минулого року розвідувальний підрозділ російської військової групи "Вагнера" залучив його до негласної співпраці", - йдеться в повідомленні

За даними слідства, ворог здійснив дистанційне вербування через заборонену соцмережу "Вконтакте", якою активно користувався фігурант.

"За вказівкою агресора він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні", - додали в СБУ.

Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів.

"Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста. Отримані відомості зрадник передавав "вагнерівцям" через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками", - додали в спецслужбі.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російського агента і затримали його напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраного масиву доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.