ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Житомирі не вимикали світло за графіком, поки в інших областях застосовувалися графіки, - нардеп

Неділя 21 липня 2024 20:49
UA EN RU
У Житомирі не вимикали світло за графіком, поки в інших областях застосовувалися графіки, - нардеп Фото: у Житомирі не вимикали світло за графіком, поки в інших областях застосовувалися графіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Житомирі не виконували розпорядження "Укренерго" на застосування графіків відключень, поки в інших областях люди були без світла по 13-15 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики Олексія Кучеренка.

Він пояснив, що енергосистема України влаштована таким чином, що коли "Укренерго" дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України для дотримання принципу справедливості.

"Але тепер уявіть собі, якщо відповідні диспетчери обленерго, тобто регіональних компаній, а це саме відбулося, починаючи з Житомира та інших міст, не виконали ці команди і не обмежили електропостачання. А в цей час в інших регіонах сидять по 13-15 годин без світла", - наголосив нардеп.

Кучеренко підкреслив, що така поведінка - суттєве порушення кодексу енергетичної системи.

Раніше Держенергонагляд провів перевірки з дотримання графіків у різних областях та виявив порушення у Житомирській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Електроенергія
NEWS
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла