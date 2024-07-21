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В Житомире не выключали свет по графику, пока в других областях применялись графики, - нардеп

Воскресенье 21 июля 2024 20:49
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В Житомире не выключали свет по графику, пока в других областях применялись графики, - нардеп Фото: в Житомире не выключали свет по графику, пока в других областях применялись графики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Житомире не выполняли распоряжение "Укрэнерго" по применению графиков отключений, пока в других областях люди были без света по 13-15 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.

Он пояснил, что энергосистема Украины устроена таким образом, что, когда "Укрэнерго" дает команды на ограничения, они равномерно распределяются между всеми областями Украины для соблюдения принципа справедливости.

"Но теперь представьте себе, если соответствующие диспетчеры облэнерго, то есть региональных компаний, а это самое произошло, начиная с Житомира и других городов, не выполнили эти команды и не ограничили электроснабжение. А в это время в других регионах сидят по 13-15 часов без света", - подчеркнул нардеп.

Кучеренко подчеркнул, что такое поведение – существенное нарушение кодекса энергетической системы.

Ранее Госэнергонадзор провел проверки по соблюдению графиков в разных областях и выявил нарушения в Житомирской области.

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Житомир Электроэнергия
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