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В Житомирі призупинили подачу води

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Житомир, Субота 25 березня 2023 21:45
В Житомирі призупинили подачу води Фото: в Житомирі призупинили подачу води (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, в Житомирі призупинили подачу водопостачання. Комунальники вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал".

"У зв'язку з аварійним вимкненням насосного обладнання на водопровідній насосній станції другого підйому, тимчасово призупинено подачу воду на місто", - повідомили в водоканалі.

Крім того, в пресслужбі повідомили, що комунальники вже працюють над відновленням роботи обладнання.

"Намагатимемося усунути проблему в найкоротші терміни", - наголосили в "Житомирводоканалі".

Нагадаємо, днями у Житомирі затримали вербувальника ПВК "Вагнера", який збирав дані про систему відеофіксації.

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Житомир Водопостачання
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