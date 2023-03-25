ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Житомире приостановили подачу воды

Новина українською →
Житомир, Суббота 25 марта 2023 21:45
В Житомире приостановили подачу воды Фото: в Житомире приостановили подачу воды (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, в Житомире приостановили подачу водоснабжения. Коммунальщики уже работают над устранением проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал".

"В связи с аварийным выключением насосного оборудования на водопроводной насосной станции второго подъема приостановлена подача воды на город", - сообщили в водоканале.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что коммунальщики уже работают над возобновлением работы оборудования.

"Пытаемся устранить проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнули в "Житомирводоканале".

Напомним, на днях в Житомире задержали вербовщика ППК "Вагнера", который собирал данные о системе видеофиксации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Водоснабжение
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию