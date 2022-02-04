"Житомиргаз": выезды аварийщиков в 90% связаны с утечками газа

С начала 2022 года работники аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" обработали около 1500 вызовов и ликвидировали 1369 утечек газа. Основная причина вызовов 104 - запах газа в многоквартирных и частных домах в подъездах и возле газовых приборов.

"За сутки мы фиксируем около 60 вызовов. В основном, это аварийные ситуации на внутренних сетях в многоквартирных и частных домах. Из-за отсутствия контроля за состоянием газовых сетей, ежегодно количество утечек газа растет. Чтобы позаботиться о своей безопасности, необходимо регулярно проводить технический осмотр внутренних сетей", - отмечает начальник центрально-диспетчерского управления Вячеслав Тарасов.

В течение 2021 года бригады аварийно-диспетчерской службы выполнили почти 19 тысяч выездов, устранив более 26 тысяч утечек.

В компании призывают потребителей газа соблюдать правила безопасного использования газа в быту и предостерегают от самовольного вмешательства в газовые сети.

"Если почувствовали запах газа, снизилось давление газа, голубое топливо внезапно исчезло или произошла любая другая авария на сетях – звоните 104. Аварийно-диспетчерская служба АО "Житомиргаз" использует специальный программный комплекс РГК АДС, который позволяет диспетчерам оперативно направлять на вызов ближайшую бригаду. Специалисты бригад АДС ежегодно проходят обучение и повышение квалификации по оперативной отработки звонков и локализации аварий", - говорится в сообщении.