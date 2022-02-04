ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Житомиргаз": выезды аварийщиков в 90% связаны с утечками газа

Новина українською →
Житомир, Пятница 04 февраля 2022 17:32
"Житомиргаз": выезды аварийщиков в 90% связаны с утечками газа Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2022 года работники аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" обработали около 1500 вызовов и ликвидировали 1369 утечек газа. Основная причина вызовов 104 - запах газа в многоквартирных и частных домах в подъездах и возле газовых приборов.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз".

"За сутки мы фиксируем около 60 вызовов. В основном, это аварийные ситуации на внутренних сетях в многоквартирных и частных домах. Из-за отсутствия контроля за состоянием газовых сетей, ежегодно количество утечек газа растет. Чтобы позаботиться о своей безопасности, необходимо регулярно проводить технический осмотр внутренних сетей", - отмечает начальник центрально-диспетчерского управления Вячеслав Тарасов.

В течение 2021 года бригады аварийно-диспетчерской службы выполнили почти 19 тысяч выездов, устранив более 26 тысяч утечек.

В компании призывают потребителей газа соблюдать правила безопасного использования газа в быту и предостерегают от самовольного вмешательства в газовые сети.

"Если почувствовали запах газа, снизилось давление газа, голубое топливо внезапно исчезло или произошла любая другая авария на сетях – звоните 104. Аварийно-диспетчерская служба АО "Житомиргаз" использует специальный программный комплекс РГК АДС, который позволяет диспетчерам оперативно направлять на вызов ближайшую бригаду. Специалисты бригад АДС ежегодно проходят обучение и повышение квалификации по оперативной отработки звонков и локализации аварий", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Газ
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США