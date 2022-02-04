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"Житомиргаз": виїзди аварійників у 90% пов’язані з витоками газу

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Житомир, П'ятниця 04 лютого 2022 17:32
"Житомиргаз": виїзди аварійників у 90% пов’язані з витоками газу Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2022 року працівники аварійно-диспетчерської служби АТ "Житомиргаз" опрацювали близько 1500 викликів та ліквідували 1369 витоків газу. Основна причина викликів 104 - запах газу у багатоквартирних та приватних будинках у під’їздах та біля газових приладів.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргаз".

"За добу ми фіксуємо близько 60 викликів. В основному, це аварійні ситуації на внутрішніх мережах у багатоквартирних і приватних будинках. Через відсутність контролю за станом газових мереж, щороку кількість витоків газу зростає. Щоб подбати про свою безпеку, необхідно регулярно проводити технічний огляд внутрішніх мереж", - наголошує начальник центрально-диспетчерського управління В’ячеслав Тарасов.

Впродовж 2021 року бригади аварійно-диспетчерської служби виконали майже 19 тисяч виїздів, усунувши понад 26 тисяч витоків.

У компанії закликають споживачів газу дотримуватися правил безпечного використання газу у побуті та застерігають від самовільного втручання до газових мереж.

"Якщо відчули запах газу, знизився тиск газу, блакитне паливо раптово зникло або сталася будь-яка інша аварія на мережах – телефонуйте 104. Аварійно-диспетчерська служба АТ "Житомиргаз" використовує спеціальний програмний комплекс РГК АДС, який дозволяє диспетчерам оперативно спрямовувати на виклики найближчу бригаду. Спеціалісти бригад АДС щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації з оперативного відпрацювання викликів та локалізації аварій", - йдеться у повідомленні.

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Житомир Газ
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