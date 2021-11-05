"Житомиргаз" совместно с правоохранителями выявили несанкционированное вмешательство в сети

Во время проведения работ по диагностике и обследованию газораспределительных сетей в г. Бердичев работниками АО "Житомиргаз" выявлено несанкционированное вмешательство в действующие газораспределительные сети юридическим лицом.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

"Специалистами компании совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области и Главного управления Национальной полиции в Житомирской области был осуществлен выезд на место происшествия и зафиксировано неправомерное вмешательство в газовые сети", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку и выяснение всех обстоятельств указанного правонарушения, совершенного одним из предприятий города.

Несанкционированное вмешательство в действующие газораспределительные сети (пресс-служба "Житомиргаза")

"По предварительным расчетам установлено, что неправомерными действиями злоумышленников нанесен ущерб в размере более 47 млн гривен. В соответствии с Кодексом газораспределительных систем порядок определения неучтенных объемов природного газа и изменений их режима начисления потребителю (несанкционированному потребителю), что является небытовым определен разделом ХІ, гл. 2, п. 1, пп. 1", - говорится в сообщении.

Данное правонарушение квалифицировано правоохранителями по ч. 2 ст. 292 в соответствии с Уголовно кодексом Украины.

АО "Житомиргаз" отмечает, что неправомерные действия по несанкционированному газоснабжению угрожали масштабной аварийной ситуацией и непоправимыми последствиями для здоровья и жизни жителей многоквартирных домов, расположенных в данном микрорайоне города.