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"Житомиргаз" спільно з правоохоронцями виявили несанкціоноване втручання у мережі

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Житомир, П'ятниця 05 листопада 2021 18:33
"Житомиргаз" спільно з правоохоронцями виявили несанкціоноване втручання у мережі Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Під час проведення робіт з діагностики та обстеження газорозподільних мереж у м. Бердичів працівниками АТ "Житомиргаз" виявлено несанкціоноване втручання у діючі газорозподільні мережі юридичною особою.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".

"Фахівцями компанії спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України у Житомирській області та Головного управління Національної поліції у Житомирській області було здійснено виїзд на місце події та зафіксовано неправомірне втручання в газові мережі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять перевірку та з’ясування усіх обставин вказаного правопорушення, здійсненого одним із підприємств міста.

&quot;Житомиргаз&quot; спільно з правоохоронцями виявили несанкціоноване втручання у мережі

Несанкціоноване втручання у діючі газорозподільні мережі (прес-служба "Житомиргазу")

"За попередніми розрахунками встановлено, що неправомірними діями зловмисників нанесено шкоду у розмірі понад 47 млн гривень. Відповідно до Кодексу газорозподільних систем порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та змін їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що є непобутовим визначено розділом ХІ, гл. 2, п. 1, пп.1", - йдеться у повдіомленні.

Дане правопорушення кваліфіковане правоохоронцями за ч. 2 ст. 292 відповідно до Кримінально Кодексу України.

АТ "Житомиргаз" наголошує, що неправомірні дії щодо несанкціонованого газопостачання загрожували масштабною аварійною ситуацією та непоправними наслідками для здоров’я та життя мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані в даному мікрорайоні міста.

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Житомир Газ
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