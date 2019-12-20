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"Житомиргаз Сбыт": потребители заплатили более 4 млн гривен через онлайн-сервисы

Новости » Энергетика     20.12.2019 - 13:03
"Житомиргаз Сбыт": потребители заплатили более 4 млн гривен через онлайн-сервисы
Иллюстративное фото (104.ua)

Только в ноябре с помощью онлайн-платежей были оплачены счета за газ почти на 4,4 млн гривен

В ноябре 2019 года онлайн оплаты за газ провели 51 тыс. клиентов "Житомиргаз Сбыта", что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ежемесячно растет количество клиентов, которые отдают предпочтение дистанционным сервисам. Мы постоянно работаем над их совершенствованием, что позволяет нашим покупателям экономить свое время, и средства. Сегодня мы предлагаем не терять время, стоя в очередях к кассам, а быстро и легко оплатить онлайн", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарська.

В пресс-службе отметили, что современный сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua уже четвертый год подряд служит для обратной связи с "Житомиргаз Сбытом". С его помощью можно оплатить за газ, скачать счет, узнать актуальную цену на природный газ , а также передать показания счетчика, просмотреть историю своих начислений и платежей, и даже обратиться к специалистам газовой компании с вопросом.

"Чтобы оплатить за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.uа или войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Оплату можно осуществить с помощью популярных платежных сервисов Easy Pay, iPay, Portmone", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в настоящее время преимущества "Личного кабинета" оценили более 97 тыс. потребителей газа Житомирской области и с каждым днем эта цифра растет.

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