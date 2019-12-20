"Житомиргаз Збут": споживачі сплатили понад 4 млн гривень через онлайн-сервіси

Ілюстративне фото (104.ua)

Лише у листопаді за допомогою онлайн-платежів були сплачені рахунки за газ майже на 4,4 млн гривень

В листопаді 2019 року онлайн оплати за газ провели 51 тис. клієнтів "Житомиргаз Збуту", що на 15% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щомісяця зростає кількість клієнтів, які віддають перевагу дистанційним сервісам. Ми постійно працюємо над їх вдосконаленням, що дозволяє нашим споживачам економити свій час, та кошти. Сьогодні ми пропонуємо не гаяти часу, стоячи у чергах до кас, а швидко й легко сплатити онлайн", - говорить директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У прес-службі зазначили, що сучасний сервіс "Особистий кабінет" на сайті 104.ua вже четвертий рік поспіль служить для зворотного зв’язку з "Житомиргаз Збутом". За його допомогою можна сплатити за газ, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на природний газ , а також передати показання лічильника, переглянути історію своїх нарахувань та платежів, і навіть звернутися до фахівців газової компанії з питанням.

"Щоб сплатити за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" на сайті 104. ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light. Оплату можна здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів Easy Pay, iPay, Portmone", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, наразі переваги "Особистого кабінету" оцінили понад 97 тис. споживачів газу Житомирської області і з кожним днем ця цифра зростає.