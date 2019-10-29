"Житомиргаз Сбыт": онлайн платежи за газ выросли в два раза

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас преимущества "Личного кабинета" оценили более 95 тыс. потребителей газа Житомирской области

В Житомирской области онлайн платежи за газ выросли в два раза. Только в сентябре при помощи "Личного кабинета" были оплачены счета за газ почти на 2,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз Сбыта".

"Современный сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua уже четвертый год подряд служит для обратной связи с "Житомиргаз Сбыт". С его помощью можно оплатить за газ, скачать счет, узнать актуальную цену на природный газ, а также передать показания счетчика, просмотреть историю своих начислений и платежей, и даже обратиться к специалистам газовой компании с вопросом", - говорится в сообщении.

Чтобы оплатить за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Оплату можно осуществить с помощью платежных сервисов Easy Pay, iPay, Portmone.

В пресс-службе также отметили, что интерес к платежным системам в последнее время также значительно вырос. Если сравнивать январь и сентябрь 2019 года, то количество онлайн-платежей по ним выросла на 10% - с 4,9 до 5,4 тыс.

"Ежемесячно растет количество клиентов, которые отдают предпочтение дистанционным сервисам. Мы постоянно работаем над их совершенствованием, что позволяет нашим покупателям экономить свое время, и средства. Сегодня мы предлагаем не терять время, стоя в очередях к кассам, а быстро и легко оплатить онлайн", - говорит директор "Житомиргаз Сбыта" Вячеслав Тарасов.

По словам пресс-службы, в настоящее время преимущества "Личного кабинета" оценили более 95 тыс. потребителей газа Житомирской области и с каждым днем эта цифра растет.