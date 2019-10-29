"Житомиргаз Збут": онлайн платежі за газ зросли в два рази

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Наразі переваги "Особистого кабінету" оцінили понад 95 тис. споживачів газу Житомирської області

У Житомирській області онлайн платежі за газ зросли у два рази. Лише у вересні за допомогою "Особистого кабінету" були сплачені рахунки за газ майже на 2,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Житомиргаз Збуту".

"Сучасний сервіс "Особистий кабінет" на сайті 104.ua вже четвертий рік поспіль служить для зворотного зв’язку із "Житомиргаз Збутом". За його допомогою можна сплатити за газ, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на природний газ , а також передати показання лічильника, переглянути історію своїх нарахувань та платежів, і навіть звернутися до фахівців газової компанії з питанням", - йдеться у повідомленні.

Щоб сплатити за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light. Оплату можна здійснити за допомогою платіжних сервісів Easy Pay, iPay, Portmone.

У прес-службі також зазначили, що інтерес до платіжних систем останнім часом також значно зріс. Якщо порівнювати січень і вересень 2019 року, то кількість онлайн-платежів по них зросла на 10% - з 4,9 до 5,4 тис.

"Щомісяця зростає кількість клієнтів, які віддають перевагу дистанційним сервісам. Ми постійно працюємо над їх вдосконаленням, що дозволяє нашим споживачам економити свій час, та кошти. Сьогодні ми пропонуємо не гаяти часу, стоячи у чергах до кас, а швидко й легко сплатити онлайн", - говорить директор "Житомиргаз Збуту" В’ячеслав Тарасов.

За словами прес-служби, наразі переваги "Особистого кабінету" оцінили понад 95 тис. споживачів газу Житомирської області і з кожним днем ця цифра зростає.