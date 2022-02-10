"Житомиргаз Сбыт" напомнил клиентам, когда нужно платить за газ

"Важно знать, что бытовые потребители природного газа рассчитываются за использованное голубое топливо после его потребления. Зато газоснабжающие компании закупают прогнозируемый объем голубого топлива заранее, чтобы бесперебойно обеспечивать газом всех клиентов. Поэтому так важно придерживаться определенных сроков по расчетам", - говорится в сообщении.

С 1 по 5 число каждого месяца нужно передавать показания счетчика за предыдущий месяц. После 5 числа все данные о потребленном газе аккумулируются у регионального оператора ГРМ (облгаза).

"Если потребитель не передал показатели счетчика вовремя, то облгаз начисляет потребление по нормам. Заметим, что показания счетчика направляются не поставщику – ООО "Житомиргаз Сбыт", а оператору ГРМ. Таким образом, сколько газа абонент использовал в предыдущем месяце газовые компании узнают только в начале текущего месяца", - говорится в сообщении.

С 6 до 8 числа месяца газораспределительная компания обсчитывает объем использованного голубого топлива каждым потребителем и загружает эту информацию на платформу Оператора ГТС (газотранспортной системы). Именно отсюда поставщик ресурса получает количество "сожженного" газа по каждому клиенту.

Потом, с 8 до 10 числа, "Житомиргаз Сбыт" формирует для клиентов счета, которые сначала становятся доступными в электронных сервисах, а затем печатаются в бумажном варианте и доставляются в каждый дом.

Также в пресс-службе напомнили, что каждый потребитель может отказаться от бумажного варианта квитанции и пользоваться электронным счетом, по которым производить оплату за полученные услуги.

"Как обычно, до 20 числа каждый месяц клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" уже получают на руки бумажные счета. До 25 числа каждый месяц потребители газа должны осуществлять расчет за потребленное голубое топливо! ООО "Житомиргаз Сбыт" благодарит всех клиентов, которые вовремя платят за газ и не накапливают долги", - говорится в сообщении.