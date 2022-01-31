"Житомиргаз Сбыт": в феврале цена газа для населения не изменится

В этом году ООО "Житомиргаз Сбыт" предложило клиентам два долгосрочных коммерческих предложения – "Твой газ годовой" и "Твой газ равномерный платеж". Оба тарифа фиксируют цену на газ для населения до конца отопительного сезона.

"Держим стабильную цену для бытовых потребителей, ведь имеем долгосрочные контракты на закупку газа. Отопительный сезон пройдем со стабильной ценой. А подписчики тарифа "Твой газ равномерный платеж" заплатят в декабре более чем на 3,8 миллиона гривен меньше, по сравнению с расчетом за фактическое потребление", - рассказывает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

В ООО "Житомиргаз сбыт" призывают потребителей к своевременным расчетам за голубое топливо, которые являются залогом стабильного прохождения отопительного сезона. Платить за потребленный энергоресурс нужно ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

"Компания уже более 6 лет стабильно работает на энергетическом рынке и бесперебойно обеспечивает газом всех своих клиентов. Стать клиентом ООО "Житомиргаз Сбыт" можно: оставив заявку на сайте или посетив отделение "Твой газсбыт", - говорится в сообщении.