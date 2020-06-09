"Житомиргаз Сбыт": более 71% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для дальнейшей оплаты

Газовый вентиль (104.ua)

В целом участниками акции стали 2440 потребителей компании

По состоянию на 5 июня почти 1732 участника акции "Твоя энергонезависимость" в Житомирской области перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета в ООО "Житомиргаз Сбыт". Эти потребители написали заявления на зачисление средств, и в дальнейшем они смогут использовать их для оплаты потребленного газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива из-за необычно теплой зимы и ощутимого снижения цены на газ в отопительный период. Остатки средств потребители могут направить на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет", – рассказывает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарська.

В пресс-службе рассказали, что для получения средств на банковский счет необходимо направить заявление установленного образца на почтовый адрес 10002, м. Житомир, вул. Фещенко-Чопивского, 35, или электронный адрес компании contact@ztgaszbut.104.ua.

"Проверить информацию о возврате средств можно в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.uа или позвонив в контакт-центр по номеру телефона (0412) 55-94-04. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по ссылке. Общество сможет вернуть средства потребителям сразу после получения заявления", - говорится в сообщении.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Тарарыева