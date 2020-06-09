ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Житомиргаз Збут": понад 71% учасників акції "Твоя енергонезалежність" лишили кошти для подальшої оплати

Новини » Енергетика     09.06.2020 - 18:34
"Житомиргаз Збут": понад 71% учасників акції "Твоя енергонезалежність" лишили кошти для подальшої оплати
Газовий вентиль (104.ua)

Загалом учасниками акції стали 2440 споживачів компанії

Станом на 5 червня майже 1732 учасника акції "Твоя енергонезалежність" у Житомирській області перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки в ТОВ "Житомиргаз Збут". Ці споживачі написали заяви на зарахування коштів, і надалі вони зможуть використати їх для оплати спожитого газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива через незвично теплу зиму та відчутне зниження ціни на газ в опалювальний період. Залишки коштів споживачі можуть направити на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок", – розповідає директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У прес-службі розказали, що для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити заяву встановленого зразка на поштову адресу 10002, м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 35, чи електрону адресу компанії contact@ztgaszbut.104.ua.

"Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером телефону (0412) 55-94-04. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений за посиланням . Товариство зможе повернути кошти споживачам відразу після отримання заяви", - йдеться у повідомленні.

Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Житомиргаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся