"Житомиргаз": порядок открытых обсуждений соблюден, а предложения общественности учтены

"26 октября руководящий состав АО "Житомиргаз" принял участие в работе Комиссии по вопросам социально-экономического развития региона при областном совете, где были доведены экономически обоснованные расчеты составляющих тарифа", - говорится в сообщении.

Финансовый директор компании Дмитрий Конюх отметил, что АО "Житомиргаз" подает на рассмотрение Национального регулятора НКРЭКУ проект тарифа, а его утверждение осуществляет Регулятор.

Во время диалога с представителями органов местного самоуправления председатель правления "Житомиргаза" Валентин Ющенко предложил приобщить к протоколу предложения громады и депутатов, которые поступили уже после открытых обсуждений.

"Все предложения учтены, заявления, поступившие от общин приобщаются к протоколу, и уже сегодня приглашаем к будущему диалогу все 66 общин Житомирщины", - отметил председатель правления.