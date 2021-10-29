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"Житомиргаз": порядок открытых обсуждений соблюден, а предложения общественности учтены

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Житомир, Пятница 29 октября 2021 16:36
"Житомиргаз": порядок открытых обсуждений соблюден, а предложения общественности учтены Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

25 октября 2021 года в АО "Житомиргаз" состоялись открытые обсуждения проекта структуры тарифа на услуги по распределению природного газа на 2022 год. Компания обнародовала проект тарифа и его обоснование еще в начале октября, в соответствии с требованиями лицензионных условий.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

"26 октября руководящий состав АО "Житомиргаз" принял участие в работе Комиссии по вопросам социально-экономического развития региона при областном совете, где были доведены экономически обоснованные расчеты составляющих тарифа", - говорится в сообщении.

Финансовый директор компании Дмитрий Конюх отметил, что АО "Житомиргаз" подает на рассмотрение Национального регулятора НКРЭКУ проект тарифа, а его утверждение осуществляет Регулятор.

Во время диалога с представителями органов местного самоуправления председатель правления "Житомиргаза" Валентин Ющенко предложил приобщить к протоколу предложения громады и депутатов, которые поступили уже после открытых обсуждений.

"Все предложения учтены, заявления, поступившие от общин приобщаются к протоколу, и уже сегодня приглашаем к будущему диалогу все 66 общин Житомирщины", - отметил председатель правления.

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