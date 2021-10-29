"Житомиргаз": порядок відкритих обговорень дотримано, а пропозиції громадськості враховано

25 жовтня 2021 року у АТ "Житомиргаз" відбулися відкриті обговорення проекту структури тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2022 рік. Компанія оприлюднила проект тарифу та його обґрунтування ще на початку жовтня, відповідно до вимог Ліцензійних умов.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".

"26 жовтня керівний склад АТ "Житомиргаз" взяв участь в роботі Комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону при обласній раді, де були доведені економічно обґрунтовані розрахунки складових тарифу", - йдеться у повідомленні.

Фінансовий директор компанії Дмитро Конюх зауважив, що АТ "Житомиргаз" подає на розгляд Національного регулятора НКРЕКП проект тарифу, а його затвердження здійснює Регулятор.

Під час діалогу з представниками органів місцевого самоврядування голова правління "Житомиргазу" Валентин Ющенко запропонував долучити до протоколу пропозиції громади та депутатів, які надійшли вже після відкритих обговорень.

"Усі пропозиції враховано, заяви, що надійшли від громад долучаються до протоколу, і вже сьогодні запрошуємо до майбутнього діалогу усі 66 громад Житомирщини", - зазначив голова правління.