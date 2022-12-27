"Житомиргаз": попри війну ми виконали усе заплановане у 2022 році

Відновлення газопостачання після обстрілів, оновлення та ремонти технічного обладнання, заміна кілометрів газопроводу та тисячі кілометрів обстеженого: яким був рік для газовиків та споживачів газу на Житомирщині.

Війна внесла корективи у плани компанії, додавши роботи, разом з тим газовикам вдалося виконати підготовку до опалювального сезону раніше запланованого часу, а розподіл газу був стабільним та безпечним для усіх категорій споживачів.

Так, працівниками компанії було замінено майже 3 км старого газопроводу на новий, встановлено 58 газорегуляторних пунктів шафового типу (ШГРП). Дане газорегулююче обладнання знижує тиск газу у мережі для безпечної подачі та його використання споживачами. Важливо, що дані ШГРП виготовлені на українських заводах "RGC-продакшн". Загалом, вітчизняне виробництво та завчасно налагоджена співпраця з європейськими партнерами допомогли навіть під час війни вчасно виконати заплановані роботи. Нове газорозподільне обладання, яке вже працює в регіоні, суттєво підвищує надійність розподілу газу та рівень безпеки газоспоживання енергоресурсу усіма категоріями споживачів.

"Протягом останніх трьох років компанія АТ "Житомиргаз" замінила велику частку зношеного та застарілого обладнання, деякі зразки відслужили більше 30 років. Нові ШГРП вже забезпечують стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу десяткам тисячам клієнтів компанії на Житомирщині. Газорегуляторні пункти обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує стабільний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання", - розповідає директор технічний Сергій Колесник.

Ще одним із важливих завдань Оператора ГРМ – є облік споживання природного газу. Щоб його забезпечити коштом компанії було замінено понад 10 тис. побутових лічильників і повірено майже 35 тис.

Левова частка робіт припадає на міжопалювальний період, адже вкрай важливо було якісно підготувати мережі регіону по нового опалювального сезону, тим паче в умовах регулярних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Також цього року фахівці АТ "Житомиргаз" продовжили редизайн газової системи регіону, виводили надлишкові потужності без зупинки газопостачання, використовуючи систему "Раветті". У той час, коли проводилися роботи – споживачі продовжували користуватися газом.

Вчасне виявлення навіть найменших витоків попереджає аварійні ситуації та зменшує втрати природнього газу. У 2022 році мобільна лабораторія обстежила 3472 км мереж в Житомирській області, також фахівці працювали на Рівненщині та Чернігівщині, обстежили більше 800 км. Загалом газовики перевірили близько 4,3 тис. км наземних, надземних та підземних газопроводів. А для захисту мереж від корозії було модернізовано 30 об’єктів та встановлено 8 нових станцій катодного захисту

Окрім планової роботи, газівники відновлювали газопостачання після окупації на півночі регіону, а також на Київщині. Під час активної фази обстрілів Житомирського регіону посилено працювали фахівці аварійно-диспетчерської служби та працівники ремонтно-відновлювальних бригад.

У непростих реаліях сьогодення компанія та її дві тисячі працівників продовжують працювати, залишаючись одним з найбільших платників податків Житомирщини. У планах на майбутній, 2023 рік – замінити 2 км старого газопроводу на новий, 87 газорегуляторних пунктів та газорегуляторні пункти шафового типу, 620 од. КБРТ щоб газорозподіл залишався стабільним та безпечнним. А також компанія планує замінити понад 8 тис. побутових лічильників газу.