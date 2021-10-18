"Житомиргаз": около 10 тысяч клиентов заключили соглашения на техобслуживание сетей

Специалисты АО "Житомиргаз" обращают внимание на то, что отсутствие периодического технического обслуживания состояния газовых сетей в многоэтажках, в частных домах приводит к их аварийности. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют вовремя заключать договоры на техническое обслуживание. В компании отмечают, что профессиональное и регулярное обслуживание газовых сетей гарантирует безопасное пользование природным газом.

"Житомиргаз" - надежный партнер в предоставлении услуг. Потребители, которые осознают сложность комплексного обслуживания газовой системы, в условиях рынка, выбирают наших специалистов, которые качественно и ответственно выполняют работы, в том числе, предупреждают возможные аварийные ситуации и проводят ремонтные работы любого уровня сложности," - отмечает технический директор компании Сергей Колесник.

Также в компании отметили, что ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.

"Для получения консультаций или заключения договора с газораспределительной компанией, потребители природного газа могут обращаться в 104.ua Клиентское пространство АТ "Житомиргаз" по месту жительства или звонить в контакт-центр: (0412) 55 80 04; (067) 33 38 104", - говорится в сообщении.