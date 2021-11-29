"Житомиргаз": в области открылось семнадцатое Клиентское пространство 104.ua

"Специалисты 104.ua Клиентского пространства будут предоставлять профессиональные консультации потребителям относительно расчетов, регистрации в онлайн-сервисах, присоединение к системе газоснабжения, разработки проектной и технической документации, реконструкции систем газоснабжения, технического обслуживания домовых газовых сетей и приборов и помогут выбрать новое газовое оборудование, смарт-модемы, сигнализаторы газа известных европейских и украинских производителей", - говорится в сообщении.

При заказе услуг, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать процесс приобретения товаров или этапы выполнения заказанных работ.

"Еще в 2016 году мы были первыми из поставщиков "коммунальных" услуг на Житомирщине, кто открыл для потребителей двери новых центров обслуживания с электронной очередью и комфортными условия ожидания. Сейчас сеть точек контакта продолжает обновляться с целью удобного заказ необходимых услуг и решение актуальных вопросов пользователями природного газа, - рассказывает руководитель управления клиентского сервиса 104.ua Житомирской области Ирина Выговская.

В пресс-службе отметили, что обновленное Клиентское пространство в г. Андрушевка уже работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. по адресу: ул. Лысенко, 15 и охватывает более 10 тысяч жителей города и района.