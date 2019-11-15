"Житомиргаз": объемы потребленного газа сократились на 16%

По итогам 10 месяцев текущего года потребление природного газа в Житомирской области уменьшилось на 16%, по сравнению с потреблением в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз".

За 10 месяцев 2019 года потребители региона использовали 368,5 млн куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, использование газа сократили все категории потребителей.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промышленные предприятия и теплоснабжающие организации области сократили объемы потребления природного газа на 12,3 млн куб. м и 9,3 млн куб. м, или на 14% и 12% соответственно. Уменьшение объемов потребления зафиксировано и для религиозных организаций, для которых в текущем году оно составляет 99 тыс. куб. м (25%), и бюджетных учреждений и организаций - на 1,2 млн куб. м. (25%)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, уменьшение объемов распределения природного газа привело к недополучению "Житомиргазом" в текущем году около 36 млн гривен тарифных поступлений. Они являются основным источником финансирования работ по модернизации, обслуживанию газотранспортной системы области.

"Житомиргаз" получает за доставку газа только девять копеек с каждой гривни, уплаченной потребителем. Сейчас тарифной выручки АО "Житомиргаз" хватает на выполнение только основных мероприятий, которые по крайней мере обеспечат стабильное газоснабжение потребителям всех категорий", - говорится в сообщении.