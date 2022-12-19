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"Житомиргаз" нагадав за що відповідає Оператор ГРМ, а за що постачальник газу

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Понеділок 19 грудня 2022 14:45
"Житомиргаз" нагадав за що відповідає Оператор ГРМ, а за що постачальник газу Фото: газовий вентиль (УНІАН)

Сьогодні на ринку природного газу за постачання та доставку блакитного палива відповідають різні компанії. З 2020 року за вимогами Закону України «Про ринок природного газу» споживачі газу отримують два окремих рахунки: один за спожитий газ, другий – за послугу з його розподілу.

Про це повідомляють у прес-службі АТ "Житомиргаз".

Споживачі газу часто плутають обов`язки та особові рахунки двох компаній: газорозподільного підприємства та постачальника. Тому АТ "Житомиргаз", яке працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК) нагадує, кому необхідно передавати показання лічильника та сплачувати за доставку газу, а з якою компанією розраховуватися за спожитий газ.

&quot;Житомиргаз&quot; нагадав за що відповідає Оператор ГРМ, а за що постачальник газу

АТ "Житомиргаз" є оператором газорозподільних мереж та займається розподілом (доставкою) блакитного палива на території ліцензованої діяльності (Житомирська область, крім м. Коростишів та Коростишівського району). Номер особового рахунку споживачів в газорозподільній компанії починається з 0400 та складається з 10 цифр, а в постачальника - з 9.

Оператор ГРМ забезпечує доставку блакитного палива для близько 366 тис. споживачів Житомирської області. До переліку робіт спеціалістів газорозподільної компанії входить:

  • ліквідація та локалізація аварійних ситуацій в області;
  • забезпечення функціонування по всій області 24/7 аварійної служби 104;
  • обслуговування лічильників газу;
  • виконання ремонту та заміни газових мереж;
  • обслуговування газових мереж та приладів;

Натомість постачальник лише продає газ та виставляє рахунки за споживання.

Газовики Житомирщини дякують усім клієнтам, які вчасно щомісяця сплачують за розподіл блакитного палива. Також звертаються з проханням до тих, хто ще не оплатив послугу розподілу - розрахуватися до 20 числа поточного місяця.

"За ці кошти фінансується придбання матеріалів, обладнання для якісного та швидкого обслуговування системи газопостачання регіону, оплачується праця газовиків та податки у бюджети різних рівнів. Усі служби компанії 24/7 у посиленому режимі продовжують стояти на варті енергетичної безпеки області, аби усі споживачі Житомирщини мали в своїх домівках тепло та затишок",- зазначають в управлінні зовнішніх комунікацій компанії.

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