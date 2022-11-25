"Житомиргаз" надав роз’яснення про межі відповідальності за стан газових мереж

"АТ "Житомиргаз", що працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), пояснює, де межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності Оператора газорозподільної мережі та споживачів, як правильно обслуговувати газову мережу, а також за яких умов газорозподільна компанія вимушена припинити газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газорозподільна компанія виконує утримання газової інфраструктури області, яка забезпечує безперебійний розподіл газу до усіх категорій споживачів. В тарифі на доставку газу закладено відшкодування на роботу аварійно-диспетчерської, виробничо-технічної, експлуатаційної та інших служб, паливно-мастильні, розхідні матеріали, ремонт газової мережі тощо.

Однак, Оператор ГРМ обслуговує газорозподільні мережі та газорозподільне обладнання, які знаходяться в нього на балансі до точки забезпечення потужності (місця врізки будинкового газопроводу).

Мережа та газові прилади всередині помешкання, а також фасадні газопроводи у багатоквартирних будинках – це вже відповідальність споживачів, витрати на їх обслуговування з тарифу на розподіл газу виключені державним Регулятором (НКРЕКП), зазначають у прес-службі.

"ОСББ або ЖЕК відповідають за стан зовнішніх та внутрішніх газових мереж у багатоповерхових будинках, а в квартирах - власник помешкання. За газопроводи, що знаходяться в межах дворів та будинках приватного сектору, відповідальність покладається на власників помешкань. Власники або балансоутримувачі має забезпечити на договірних засадах технічне обслуговування власних газових мереж та приладів, вільно обираючи для цього компанію, яка має відповідну ліцензію", – пояснює в.о.головного інженера підприємства Олексій Рибачок.

Газовики наголошують, у випадку аварійної ситуації на даних газопроводах, витоки локалізуються шляхом перекриття запірних пристроїв до місця витоку газу. Це передбачено п 5.7 Правил безпеки систем газопостачання.

"Пункт 5.7 ПБСГ: "Підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови: наявності витоків газу; несправної автоматики безпеки; несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів; відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах; самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання; не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави; не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації", - йдеться у повідломленні.

Поновлення розподілу блакитного палива можливе лише після того, як власник/балансоутримувач подбав про усунення зазначених несправностей, а також за присутності представника організації, що виконує обслуговування внутрішніх мереж газопостачання, відповідно до п.4.7. ПБСГ.

У АТ "Житомиргаз" наголошують, що у непростий для України час енергетичного геноциду з боку агресора, треба ставитися дуже відповідально як до збереження енергетичного ресурсу, так і до мереж, якими цей ресурс доставляється.

Газовики закликають вчасно подбати про власну безпеку і безпеку оточуючих при використанні газу та укласти договір на технічне обслуговування. Наразі близько 20 тисяч споживачів природного газу Житомирської області обрали АТ "Житомиргаз" для забезпечення технічного обслуговування газових мереж та обладнання.