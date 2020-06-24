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"Житомиргаз" до конца года проводит установку бесплатных счетчиков

Новости » Энергетика     24.06.2020 - 17:06
"Житомиргаз" до конца года проводит установку бесплатных счетчиков
Газовый счетчик (РБК-Украина)

В 2020 году уже установлено 1095 счетчиков потребителям всей области

Выполняя инвестиционную программу, АО "Житомиргаз" продолжает устанавливать приборы индивидуального учета бытовым потребителям. Это последний год, когда потребитель может установить счетчик за счет компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня в зоне лицензионной деятельности АО "Житомиргаз" счетчики отсутствуют лишь в 3969 потребителей природного газа, которые платят за потребленные кубометры газа в соответствии с нормами. Тогда как более 359 тысяч бытовых потребителей уже имеют учет потребления природного газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что установка индивидуальных приборов учета является приоритетным направлением работы компании АО "Житомиргаз".

"Индивидуальный учет позволит отслеживать потребление природного газа семьей самостоятельно и, при желании, экономить потребление энергоносителя. К тому же 2020 год – последний, когда мы устанавливаем счетчик за счет компании по инвестиционной программе. В 2021 году мы просто не сможем больше этого делать", - рассказывает директор по капитальному строительству Александр Степанец.

По словам пресс-службы, если в квартире не установлен газовый счетчик, следует срочно обратиться в Центр обслуживания клиентов, отделение или участок АО "Житомиргаз" в населенном пункте, позвонить и оставить заявку или написать на страницу АО "Житомиргаз" в Facebook.

"Также подчеркиваем, что отказ от установки газового счетчика за счет АО "Житомиргаз" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже. Покупателю придется впоследствии устанавливать счетчик уже за собственный счет. А если он этого не сделает, то согласно с положениями Закона "О коммерческом учете газа" с 1 января 2021 года газоснабжения ему будет прекращено", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Житомиргаз
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