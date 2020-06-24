"Житомиргаз" до кінця року проводить встановлення безкоштовних лічильників

Газовий лічильник (РБК-Україна)

У 2020 році вже встановлено 1095 лічильників споживачам всієї області

Виконуючи інвестиційну програму, АТ "Житомиргаз" продовжує встановлювати прилади індивідуального обліку побутовим споживачам. Це останній рік, коли споживач може встановити лічильник коштом компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогодні в зоні ліцензійної діяльності АТ "Житомиргаз" лічильники відсутні лише у 3969 споживачів природного газу, які сплачують за спожиті кубометри газу відповідно до норм. Тоді як понад 359 тисяч побутових споживачів вже мають облік споживання природного газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що встановлення індивідуальних приладів обліку є пріоритетним напрямом роботи компанії АТ "Житомиргаз".

"Індивідуальний облік дозволить відслідковувати споживання природного газу родиною самостійно та, при бажанні, економити споживання енергоносія. До того ж 2020 рік – останній, коли ми встановлюємо лічильник коштом компанії по інвестиційній програмі. В 2021 році ми просто не зможемо більше цього робити", - розповідає директор з капітального будівництва Олександр Степанець.

За словами прес-служби, якщо у помешканні не встановлено газовий лічильник, слід терміново звернутися до Центру обслуговування клієнтів, відділення чи дільницю АТ "Житомиргаз" у населеному пункті, зателефонувати та залишити заявку або написати на сторінку АТ "Житомиргаз" у Facebook.

"Також наголошуємо, що відмова від установки газового лічильника за рахунок АТ "Житомиргаз" позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше. Споживачу доведеться згодом встановлювати лічильник вже за власний кошт. А якщо він цього не зробить, то згідно з положеннями Закону "Про комерційний облік газу" з 1 січня 2021 року газопостачання йому буде припинено", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева