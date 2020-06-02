"Житомиргаз": у чат-бота Viber появилась новая функция

Показания газового счетчика в чат-боте Viber 7104ua можно подтвердить фотографией. После ручного ввода показаний чат-бот предлагает потребителю добавить фото счетчика. Его можно загрузить из галереи телефона.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз".

"Возможности онлайн-сервисов 104.ua постоянно расширяются. Теперь компания принимает показания счетчиков с фото в Viber. Система совершенствуется и проходит своеобразное обучение. Вскоре появится функция распознавания показания счетчиков по фотографии. Пока что она доступна только в мобильном приложении для iOS", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, впоследствии эту технологию будут использовать для коррекции показаний, внесенных с ошибками. "Ведь потребители нередко сталкиваются с этой проблемой. Обычно в таком случае им необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов, написать заявление и ждать визита контролера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика. Очень скоро это будет происходить почти автоматически", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что передавать показания счетчиков необходимо ежемесячно с 1 по 5 число.

"Клиенты компании уже давно имеют возможность передавать свои данные, не выходя из дома. Это можно сделать сразу несколькими способами: с помощью чат-бота 7104ua в Viber, воспользоваться мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, или Личным кабинетом на сайте 104.ua. Если потребитель все еще не зарегистрирован, ему необходимо позвонить в Контакт-центр по номеру (067) 33-38-104 и пройти экспресс-регистрацию. Наши специалисты создадут аккаунт всего за несколько минут", - говорится в сообщении.