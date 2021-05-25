"Житомиргаз" будет взыскивать долги в судебном порядке

АО "Житомиргаз" призывает клиентов ответственно подойти к оплате услуг и соблюдать платежную дисциплину, поскольку своевременная оплата за доставку газа – это гарантия безопасности потребителей.

"Стабильная работа газотранспортной системы области зависит от регулярных финансовых вливаний, которые реализуются на содержание газораспределительных сетей и сооружений на них. Модернизация, капитальные и текущие ремонты финансируются из средств, поступающих от жителей региона в виде платы за доставку газа. Поэтому пробелы в оплате за услугу доставки могут отсрочить уже запланированы необходимые вышеуказанные меры", - отмечает коммерческий директор АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

АО "Житомиргаз" намерено активизировать взыскание задолженности за доставку газа через суд независимо от суммы долга. Если потребитель несколько месяцев не платит за услугу распределения природного газа, ему придется оплачивать счета в принудительном порядке.

"Удовлетворение исковых требований компании предусматривает уплату долга и всех судебных расходов, которые возлагаются на должника. В случае несвоевременной оплаты задолженности после вынесения судебного решения, потребителю-должнику придется оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга. Также неплатежи ставят под угрозу получение потребителями жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

АО "Житомиргаз" напоминает потребителям, что заплатить за доставку газа можно онлайн с помощью сервисов 104.ua.

"Одни из самых популярных – вайбер и телеграмм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать показатели счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив оплат, загружать квитанции и платить за распределение газа", - говорится в сообщении.