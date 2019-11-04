"Житомиргаз": 97 тыс. потребителей пользуются Личным кабинетом

Иллюстративное фото (dtek.com)

За 10 месяцев этого года в Личном кабинете зарегистрировалось 17 тыс. новых пользователей

Количество зарегистрированных потребителей газа Житомирской области в Личном кабинете на сайте 104.ua составляет 97 тыс. пользователей. Это более 27% от числа клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждый клиент АО "Житомиргаз" имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн. За 10 месяцев этого года в Личном кабинете зарегистрировалось 17 тыс. новых пользователей.

"Сейчас Личным кабинетом пользуется каждый четвертый потребитель природного газа области. Не тратя времени в очередях в кассы, клиенты компании платят онлайн, передают показания счетчика, а также сверяют платежи за газ прошлых периодов", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Житомиргаз" Сергей Пикуль.

Также в пресс-службе отметили, что довольно популярными среди потребителей природного газа Житомирской области есть и другие дистанционные сервисы. Такие как Viber-бот 7104.ua, с помощью которого можно передавать показания счетчиков и платить онлайн, SMS на номер 7104, который поможет узнать баланс счета и передать показания счетчика.

"Еще одним "газовым помощником" является мобильное приложение 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для гаджетов на операционной системе IOS. Эти мобильные приложения можно загрузить в Google play и AppStore. Удобный интерфейс приложений позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией и контролировать несколько лицевых счетов", - говорится в сообщении.