"Житомиргаз": 97 тис. споживачів користуються Особистим кабінетом

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За 10 місяців цього року у Особистому кабінеті зареєструвалося 17 тис. нових користувачів

Кількість зареєстрованих споживачів газу Житомирської області в Особистому кабінеті на сайті 104.ua складає 97 тис. користувачів. Це більше 27% від числа клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кожен клієнт АТ "Житомиргаз" має можливість контролювати свій особистий рахунок онлайн. За 10 місяців цього року у Особистому кабінеті зареєструвалося 17 тис. нових користувачів.

"Зараз Особистим кабінетом користується кожен четвертий споживач природного газу області. Не витрачаючи часу у чергах до каси, клієнти компанії платять онлайн, передають показання лічильника, а також звіряють платежі за газ минулих періодів", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Житомиргаз" Сергій Пікуль.

Також у прес-службі зазначили, що досить популярними серед споживачів природного газу Житомирської області є й інші дистанційні сервіси. Такі як Viber-бот 7104.ua, за допомогою якого можна передавати показання лічильників і платити онлайн, SMS на номер 7104, який допоможе дізнатися баланс рахунку та передати показання лічильника.

"Ще одним "газовим помічником" є мобільний додаток 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для гаджетів на операційній системі IOS. Ці мобільні додатки можна завантажити в Google play і AppStore. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв'язок з газорозподільною компанією і контролювати кілька особових рахунків", - йдеться в повідомленні.