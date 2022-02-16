"Житомиргаз" в 2021 году уплатил около 200 млн гривен налогов

"АО "Житомиргаз", работающий под брендом Региональной газовой компании, входит в группу крупных налогоплательщиков Житомирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом компания вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры населенных пунктов региона, работу учреждений социальной сферы, а также поддержку военных.

"Наша компания всегда придерживается принципа прозрачности, особенно, если это касается вопросов оплаты труда и уплаты налогов. В том числе 71,3 млн гривен налогов уплачено в местные бюджеты для развития общин региона", – отметил финансовый директор Дмитрий Конюх.

Также, по словам пресс-службы, газораспределительная компания будет продолжать реализацию действующих образовательных и экологических проектов.

"В частности, в 2022 будут проведены технические и экономические расчеты по редизайну 8 газораспределительных станций. Предусматривается полное выполнение работ по модернизации по трем ГРС: Озерянка, Райгородок и Брусилов. Комплекс мероприятий по редизайну будет включать замену старого газораспределительного оборудования на новое, прокладку современных газопроводов и вывод избыточных мощностей. Это уменьшит технологические расходы газа и подготовит сети к работе с чистыми видами энергии", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что на исследовательском полигоне АО "Житомиргаз" специалисты компании совместно с учеными продолжат исследования влияния водорода и метан-водородной смеси на газораспределительные сети, газовое оборудование и приборы учета. Кроме того, в текущем году компания совместно с местными общинами реализует ряд проектов в рамках политики устойчивого развития.