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"Житомиргаз" в 2021 году уплатил около 200 млн гривен налогов

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Житомир, Среда 16 февраля 2022 14:55
"Житомиргаз" в 2021 году уплатил около 200 млн гривен налогов Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Житомиргаз" оплатила 187,9 млн гривен налогов - 116,6 млн гривен в государственный и 71,3 млн гривен в местный. В целом компании, работающие под брендом РГК уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

"АО "Житомиргаз", работающий под брендом Региональной газовой компании, входит в группу крупных налогоплательщиков Житомирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом компания вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры населенных пунктов региона, работу учреждений социальной сферы, а также поддержку военных.

"Наша компания всегда придерживается принципа прозрачности, особенно, если это касается вопросов оплаты труда и уплаты налогов. В том числе 71,3 млн гривен налогов уплачено в местные бюджеты для развития общин региона", – отметил финансовый директор Дмитрий Конюх.

Также, по словам пресс-службы, газораспределительная компания будет продолжать реализацию действующих образовательных и экологических проектов.

"В частности, в 2022 будут проведены технические и экономические расчеты по редизайну 8 газораспределительных станций. Предусматривается полное выполнение работ по модернизации по трем ГРС: Озерянка, Райгородок и Брусилов. Комплекс мероприятий по редизайну будет включать замену старого газораспределительного оборудования на новое, прокладку современных газопроводов и вывод избыточных мощностей. Это уменьшит технологические расходы газа и подготовит сети к работе с чистыми видами энергии", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что на исследовательском полигоне АО "Житомиргаз" специалисты компании совместно с учеными продолжат исследования влияния водорода и метан-водородной смеси на газораспределительные сети, газовое оборудование и приборы учета. Кроме того, в текущем году компания совместно с местными общинами реализует ряд проектов в рамках политики устойчивого развития.

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Житомир Газ
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