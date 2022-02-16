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"Житомиргаз" у 2021 році сплатив близько 200 млн гривень податків

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Житомир, Середа 16 лютого 2022 14:55
"Житомиргаз" у 2021 році сплатив близько 200 млн гривень податків Фото: газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Житомиргаз" сплатила 187,9 млн гривень податків - 116,6 млн гривень до державного і 71,3 млн гривень до місцевого. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".

"АТ "Житомиргаз", що працює під брендом Регіональної газової компанії, входить до групи великих платників податків Житомирської області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що таким чином компанія робить значний внесок у розвиток інфраструктури населених пунктів регіону, роботу закладів соціальної сфери, а також підтримку військових.

"Наша компанія завжди дотримується принципу прозорості, особливо, якщо це стосується питань оплати праці та сплати податків. Зокрема 71,3 млн гривен податків сплачено до місцевих бюджетів для розвитку громад регіону", – зазначив фінансовий директор Дмитро Конюх.

Також, за словами прес-служби, газорозподільна компанія продовжуватиме реалізацію діючих освітніх та екологічних проектів.

"Зокрема, у 2022 будуть проведені технічні та економічні розрахунки по редизайну 8 газорозподільних станцій. Передбачається повне виконання робіт з модернізації по трьох ГРС: Озерянка, Райгородок та Брусилів. Комплекс заходів з редизайну включатиме заміну старого газорозподільного обладнання на нове, прокладання сучасних газопроводів та виведення надлишкових потужностей. Це зменшить технологічні витрати газу та підготує мережі до роботи з чистими видами енергії", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що на дослідному полігоні АТ "Житомиргаз" фахівці компанії спільно з науковцями продовжать дослідження впливу водню та метан-водневої суміші на газорозподільні мережі, газове обладнання та прилади обліку. Окрім того, у поточному році компанія спільно з місцевими громадами реалізує низку проектів в рамках політики сталого розвитку.

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