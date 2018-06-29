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В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовых войск

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 16:40
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас офицер находится на лечении, угрозы его жизни нет

В Житомире 27 июня 2018 года возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань. Об этом сообщает командование десантно-штурмовой войск ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

"27 июня в вечернее время в г. Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань П.Р. В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет. Командование ДШВ ВС Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня П .Р." - отмечается в сообщении.

 

27 червня у вечірній час в м.Житомир біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача ДШВ ЗС...

Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Указано, что по факту нанесения преднамеренных, тяжких телесных повреждений Национальной полицией Житомира проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, как сообщалось, в Житомирской области задержали участников преступной группы по подозрению в покушении на убийство сотрудника полиции. Отмечалось, что злоумышленники прикрепили к автомобилю сотрудника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

В Житомирской области задержали военного, который украл детали зенитно-ракетного комплекса В Житомирской области задержали преступную группу по подозрению в покушении на убийство полицейского
Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Житомир, нападение с ножом  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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