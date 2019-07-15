В Житомире "заминировали" два вуза

Сообщение о заминировании 15 июля поступило в два житомирских вуза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

Как сообщается, в два вуза Житомира поступили электронные письма с информацией о минировании. По данным местных СМИ, “заминировали” Житомирский политехнический университет и Житомирский медицинский институт.

Сейчас в вузах работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отдела полиции. Также работает взрывотехническая служба ГУНП, представители экстренных служб, патрульные и представители других правоохранительных ведомств.

“Полицейские оградили по периметру территории потенциальной опасности, доступ к которым временно ограничен. Также проведена эвакуация присутствующих в помещениях людей. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта”, - говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП проводят осмотр помещений и окружающих территорий. Также задействованы служебные собаки и специальные технические средства. Продолжаются мероприятия по установлению авторов тревожных сообщений.

Напомним, МВД начало проверять на фейковость звонки о минировании. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель.