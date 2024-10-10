Житло від держави для героїв: скільки військовослужбовців вже отримали нерухомість

Нині таке звання мають більше ніж 600 військовослужбовців і згідно з відповідним Указом житло надаватиметься їм незалежно від того, чи перебувають вони у квартирній черзі.

Щоправда, певна черговість все ж таки буде, а єдиний алгоритм надання такого житла все ще відсутній - попередні напрацювання лише на стадії обговорення,

За її словами, видавати перші сертифікати на житло військовослужбовцям, яким присвоєно звання "Герой України", або їх сімʼям у випадку загибелі, почали у грудні 2023 року. Станом на сьогодні видано близько 100 таких сертифікатів, при тому, що з початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали щонайменше 360 людей.

"Зокрема, таке житло отримали 44 військовослужбовця або члени їх сімей, які проходять службу у Національній гвардії України. У Державній прикордонній службі житло видано 15 "Героям України". Крім цього, житло надали двом “Героям” з ДСНС, а також одній особі з Національної поліції України", - зазначила Шуляк.

За її словами, відповідно до чинного законодавства, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, можуть претендувати на першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду. До цієї категорії осіб належать ті, хто брав безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та суверенітету України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання "Герой України" з врученням ордену "Золота Зірка", нагороджено Орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, "За мужність" трьох ступенів, Княгині Ольги трьох ступенів.

При цьому, наголосила вона, згідно з Указом Президента №596/2024, громадяни, яким присвоєно звання "Герой України", можуть отримати житло незалежно від того, чи перебувають вони на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тобто, у квартирній черзі. Це суттєва зміна, оскільки раніше такі громадяни повинні були чекати своєї черги на отримання житла, пояснила Шуляк.

"Справедливо, щоб всі вони отримали житлові сертифікати позачергово. Нагадаю, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що ці квартири будуть надавались не колись, а зараз", - додала парламентарка.

Водночас, підкреслила вона, певна черга все ж таки буде. Йдеться про черговость, що визначається датою присвоєння звання "Героя України". Якщо декільком особам присвоєно звання Героя України однією датою, то при наданні житла черговість визначатиметься номером Указу про присвоєння звання "Героя України".

Забезпечення житлом покладена на орган, у якому особа проходить або проходила службу. Але єдиного алгоритму щодо надання житла допоки не розробили. Його попередні напрацювання здійснили у Міністерстві внутрішніх справ. Втім на сьогодні алгоритм на стадії погодження із ключовими стейкхолдерами, після чого його буде надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.