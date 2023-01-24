Жителям Росії обмежать виїзд за кордон за допомогою "резервування дати та часу" проїзду
Заплановані поправки до законодавства РФ зобов'яжуть усіх, хто опинився на цій території, бронювати місце на кордоні для виїзду автомобілем. Аналог "виїзних віз" почне діяти з 1 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне агентство ТАРС.
Документ підготував голова комітету Держдуми з транспорту та розвитку інфраструктури Євген Москвичов.
"Проїзд транспортних засобів, що належать російським перевізникам, іноземним перевізникам, громадянам Росії, іноземним громадянам, особам без громадянства та іншим дільницям автомобільних доріг з метою перетину державного кордону РФ здійснюється у зарезервовані дату та час відповідно до порядку, встановленого урядом РФ", - зазначено у документі.
Цей порядок включатиме перелік документів, необхідних для резервування, порядок контролю перетину кордону у зазначений час, категорії транспортних засобів, які зможуть проїжджати пункти контролю позачергово.
Планується, що обмеження почнуть діяти з 1 березня 2023 року.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року багато російських громадян і мешканців втекли з країни, і їхня кількість значно зросла після того, як у вересні Путін оголосив мобілізацію.
Хоча точних цифр немає, кількість жителів РФ, що виїхали, може обчислюватися сотнями тисяч, згідно з повідомленнями ЗМІ та даними, опублікованими сусідніми країнами. Тільки в Грузії осіло 130 тисяч дезертирів .
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